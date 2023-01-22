Ворог тричі за ніч обстріляв Дніпропетровщину: випущено більше 30 снарядів

Росіяни знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Удари завдавалися тричі.



Постраждала також Марганецька громада, туди прилетіло понад 30 снарядів.

Найбільше дісталося самому Марганцю. Там понівечено ліцей, промислове підприємство, насосну станцію водоканалу, адміністративну будівлю.

У селі поряд снаряди пошкодили лінію електропередач. Півтисячі сімей залишилися без світла. Аварійні бригади вже розпочали роботу, повідомив Резніченко.

Нагадаємо, відомий американський військовий експерт з оборони, військової стратегії, ядерної зброї та національної безпеки, професор Філіп Карбер вважає, що росіяни найближчим часом можуть спробувати повністю знищити енергетичну систему України. Йдеться не просто про замерзання населення, а й про суттєвий вплив на комунікації, транспорт.

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