Було гучно від ворожих обстрілів: війска рф вночі обстріляли Дніпропетровщину

В ніч на 4 січня, коли в анексованому Криму якраз лунали «невідомі» вибухи, російські військові вгатили з важкої артилерії по Нікополю на Дніпропетровщині.

У житлові квартали прилетіли з десяток ворожих снарядів, повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

На щастя, обійшлося без постраждалих серед місцевих мешканців.

Тим не менше у місті пошкоджені кілька житлових будинків та кілька господарчих споруд, автівка, газопровід та лінія електропередач.

Наслідки обстрілу обійстя

Пошкоджене авто

Нагадаємо, попередньої ночі ворог двічі бив по району з «Ураганів» та важкої артилерії двічі. У Нікополь та сусідню Покровську громаду прилетіло 20 снарядів.

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