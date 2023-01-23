«Золота малина»: Том Генкс несподівано опинився серед головних претендентів на здобуття кіношної антипремії

У понеділок, 23 січня, у США було названо номінантів на антипремію «Золота малина». Вона вручається з 1981 року за найсумнівніші досягнення у кінематографі. Говорячи простими словами — за найгірші фільми та ролі в кіно. Свою назву антипремія отримала завдяки жаргонному виразу Blowing a raspberry, що означає «зіпсувати повітря».

Список претендентів за підсумками 2022 вражає. Давненько до номінантів не потрапляли в такій кількості видатні актори та фільми, про які писали й продовжують писати кінокритики, ЗМІ, користувачі соцмереж. Втім, судіть самі.

Найбільше номінацій зібрала гучна драма «Блондинка» про життя та кар'єру легенди Голлівуду Мерілін Монро. Її зіграла популярна акторка Ана де Армас. На щастя для кінозірки її імені немає серед претендентів на «Золоту малину», хоча картина присутня у восьми категоріях!

Шість номінацій зібрав «Піноккіо» — ремейк знаменитого мультфільму Уолта Діснея. Оригінал був знятий у 1940 році й досі радує глядачів у різних країнах. Студія Walt Disney кілька років тому взялася перезнімати свої найпопулярніші повнометражні мультики у вигляді ігрових фільмів зі справжніми акторами. Багато хто з цих ремейків виявився прекрасним — «Красуня і чудовисько», «Малефісента», «Аладін». Однак із «Піноккіо» студія явно прорахувалася. Не змогли врятувати проєкт ані знаменитий режисер Роберт Земекіс, ані не менш знаменитий Том Генкс, який зіграв Джеппетто.

До речі, Генкс примудрився заробити одразу три номінації! І змагається за сумнівне право отримати «Золоту малину» із Сільвестром Сталлоне, який є абсолютним рекордсменом за кількістю зібраних «ягідок». Нинішня номінація може принести ветерану Голлівуду вже 11 антипремію!

Оголосять «щасливчиків» 11 березня — напередодні церемонії вручення премії «Оскар». Це ще одна традиція «Золотої малини». Говорячи про премію Американської кіноакадемії, підкреслимо, що серед претендентів (номінанти на «Оскар-2023» стануть відомі 23 січня) ймовірно виявиться фільм «Елвіс», який висунутий на здобуття «Золотої малини» у двох категоріях.

Найгірший фільм

«Блондинка», «Піноккіо», «Доброго ранку», «Русалка та дочка короля», «Морбіус»

Найгірший режисер

Роберт Земекіс («Піноккіо»), Ендрю Домінік («Блондинка»), Даніель Еспіноза («Морбіус»), Джадд Апатоу («Бульбашка»), Колсон Бейкер і Дерек Раян Сміт («Доброго ранку»)

Найгірший актор

Том Генкс («Пінокко»), Колсон Бейкер («Доброго ранку»), Піт Девідсон («Мармадюк»), Джаред Літо («Морбіус»), Сільвестр Сталлоне («Самар'янин»)

Найгірша актриса

Даян Кітон («Мак і Рита»), Раян Кіра Армстронг («Палійка»), Бріс Даллас Говард («Світ Юрського періоду: Панування»), Алісія Сільверстоун («Рекуїн»), Кайя Скоделаріо («Дочка короля»)

Найгірший актор другого плану

Том Генкс («Елвіс»), Піт Девідсон («Доброго ранку»), Дерек Раян Сміт («Доброго ранку»), Еван Вільямс («Блондинка»), Хав'єр Самуель («Блондинка»)

Найгірша актриса другого плану

Пенелопа Крус («Код 355»), Лоррейн Бракко («Піноккіо»), Міра Сорвіно («Ламборгіні: Людина-легенда»), Адріа Архона («Морбіус»), Фань Бінбін («Код 355» та «Дочка короля»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, які фільми Американський інститут кіно називав найкращими у 2022 році.

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