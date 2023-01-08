У США названо найкращі фільми та серіали 2022 року

У США стартував сезон вручення кінонагород. Підбиваються підсумки 2022 року. За традицією одним із перших своє слово сказав Американський інститут кіно (AFI). Протягом багатьох років він називає 10 найкращих фільмів та 10 найкращих серіалів року. При цьому обидва списки складаються в алфавітному порядку, виходячи з назв англійською мовою.

Найкращі фільми 2022 року за версією AFI

«Аватар: Шлях води«

«Елвіс»

«Все скрізь і одразу»

«Фабельмани»

«Ні»

«Вона сказала» (другий варіант — «Її правда)

«Тар»

«Найкращий стрілець: Маверік«

«Королева-воїн»

«Говорять жінки» (другий варіант — «Жіночі плітки»)

Найкращі серіали 2022 року за версією AFI

«Початкова школа Ебботт» (2 сезон)

«Ведмідь»

«Краще дзвоніть Солу» (6 сезон)

«Хитрощі» (2 сезон)

«Мо»

«Патінко»

«Пси резервації» (2 сезон)

«Поділ»

«Хтось десь»

«Білий лотос» (2 сезон)

Слідом за Американським інститутом кіно оголосило лауреатів своєї щорічної премії Національне товариство кінокритиків США (NSFC). Система визначення переможців тут є досить складною. Членам товариства пропонується назвати трьох кандидатів у кожній із категорій. За перше місце присвоюється 3 бали, за друге — 2 бали, за третє — 1 бал. Потім бали підсумовуються. Претендент, який набирає найбільшу кількість, оголошується переможцем.

Найкращим фільмом 2022 року за версією NSFC стала драма Тодда Філда «Тар». Сам Філд оголошений найкращим сценаристом. Виконавця головної ролі у фільмі Кейт Баншетт визнана найкращою актрисою.

Британка Шарлотта Веллс стала найкращим режисером. Успіх їй приніс фільм «Сонце моє». Це перша картина Веллс.

Найкращим актором оголошено Коліна Фаррелла, виконавця головної ролі у фільмі «Банші Інішерина». Його партнерку Керрі Кондон визнано найкращою актрисою другого плану.

Найкращим актором другого плану названо Ке Х'ю Квана.

Найкращим іноземним фільмом американські кінокритики оголосили драму польського режисера Єжи Сколимовського «Іа».

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