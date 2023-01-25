145 гривень 80 копійок — саме стільки коштів закладено в договорах Міноборони на добове харчування одного бійця. Окрім самих продуктів, у цю суму також входить зберігання продуктів, їх доставлення та у деяких випадках приготування. За підрахунками економіста Андрія Новака, враховуючи показники інфляції, ця ціна є низькою, передає УНН.

«Хто закидає про 145 гривень, спробуйте ви в житті прохарчуватися навіть за 200 грн на добу приготовленою вже їжею три рази на день. Ви це не зробите, бо є поняття собівартість, плюс це вже приготовлені харчі. Тобто їх готують кухарі, це й витрати електроенергії. Тому добова норма на харчування 145 грн — це дуже занижена сума», — прокоментував вартість економіст у коментарі УНН.

Її можна пояснити, за його словами, тільки тим, що враховуються дуже великі об"єми й виконавці, які здійснюють цю послугу харчування, вони саме за рахунок великого об"єму готові при мінімальній маржі надавати ці послуги.

Новак зауважив, що цьогорічна інфляція, яка сягнула 26,6%, у реальності є в рази вищою, якщо говорити саме про харчові продукти.

«Реальна інфляція вища, ніж офіційна, бо офіційна рахується по цінах на 335 номенклатур товарів і послуг, на деякі з яких ціна не змінилася або навіть зменшилася. Наприклад, послуги няні чи прибирання — вони в сьогоднішніх умовах зменшились у вартості. Так само є технічні товари, на які ціни не змінюються. Тому офіційний показник інфляції відображає лише загальну картину на ці товари та послуги, а реально ми у своєму житті користуємося набагато меншою їх кількістю — близько 150.

Якщо ж порахувати інфляцію по цих 150 позиціях, то показник буде значно вищий. Наприклад, беремо вибірку тільки по продуктах харчування і бачимо, що по факту ціна на них дуже зросла. Тому, якщо говорити саме про вартість харчування солдата на день, то треба враховувати саме цю інфляцію, яка буде становити під 45%", — пояснив економіст.

Нагадаємо, ексзаступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов пояснив, що «золоті яйця», які так обурили суспільство, були лише технічною помилкою, яку вже виправляли в Міноборони, а тому й тягнули з підписанням документів: «Ціна ж на інші продукти харчування для військових, які були вказані в опублікованих документах, є обґрунтованою, бо в неї вкладаються також послуги зберігання, приготування та логістики. Більше того, вона фіксується один раз на рік, отож, попри будь-які зовнішні чинники, вартість послуги не змінюється».

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