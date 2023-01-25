«Нахабні російські провокації»: у ЦОР прокоментували спалення Корану у Стокгольмі

Акція спалення Корану біля посольства Туреччини у Стокгольмі (Швеція) є операцією російських спецслужб, що спрямована проти національних інтересів Туреччини, Швеції та Фінляндії, а також проти блоку НАТО загалом. Такі дії рф не повинні залишитись без відповіді. Про це у коментарі Guildhall заявив керівник Центру оборонних реформ (ЦОР), координатор міжвідомчої платформи протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність у рамках співробітництва Україна — НАТО, Олександр Данилюк.

«Нахабні російські провокації у Стокгольмі (спалення Корану біля посольства Туреччини у Швеції. — Авт.), спрямовані як проти інтересів НАТО загалом, так і проти національних інтересів Туреччини, Швеції та Фінляндії. Такі активні заходи спецслужб рф — повна зневага до почуттів всього мусульманського світу», — заявив керівник ЦОР.

За його словами, росія веде активну підривну діяльність у Швеції, щоб заблокувати їй шлях до угоди про вступ у НАТО.

«Особи, які організували акцію, безумовно, працюють на російські спецслужби, що навіть не було приховано належним чином. Заявку на проведення акції зі спалення Корану у Стокгольмі Расмусом Палуданом сплатив журналіст і ведучий каналу правої партії „Шведських демократів“ Riks пан Чанг Фрік, який уже кілька років просуває наративи кремля та, ймовірно, є російським агентом впливу», — зазначив Олександр Данилюк.

Він нагадав, що розпалювання релігійної ворожнечі повертає світ у часи, коли служба А КДБ (підрозділ Першого головного управління КДБ СРСР, що спеціалізувався на активних заходах), вандалізувала єврейські цвинтарі у Західній Європі, обмальовуючи їх свастиками.

«Такі дії рф не повинні залишитися без відповіді», — додав керівник Центру оборонних реформ.

Нагадаємо, 21 січня у Стокгольмі пройшов мітинг данської ультраправої політичної партії Жорстка лінія (Stram Kurs) проти Туреччини та вступу Швеції до НАТО. Під час мітингу біля посольства Туреччини лідер Stram Kurs, громадянин Швеції Расмус Палудан, спалив Коран.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар у суботу оголосив про відміну запланованого візиту міністра оборони Швеції Пала Джонсона до Туреччини через акцію зі спаленням Корану у Стокгольмі.

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