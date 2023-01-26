Ворог намагається наступати на Донбасі та готує нову хвилю мобілізації, — Генштаб

Попри численні втрати, російські окупанти не припиняють наступальних дій на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямках атаки ворога безрезультатні. На Куп'янському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється, повідомили у Генштабі.

Сили оборони відбили атаки росіян у районах населених пунктів Краснопопівка Луганської області, а також Верхньокам'яне, Спірне, Роздолівка, Благодатне, Бахмут, Клещіївка, Мар'їнка, Вугледар та Павлівка Донецької області.

Авіація Сил оборони минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Крім того, знищено 2 ворожі літаки Су-25, вертоліт Ка-52, 4 БпЛА типу «Орлан-10» та один — типу «Суперкам».

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України за добу вразили 1 пункт управління, 12 районів зосередження живої сили та 4 боєприпасів російських окупантів.

У ніч проти 26 січня російські окупанти відновили атаки України дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131.

Пуски ударних БПЛА здійснювалися зі східного узбережжя Азовського моря. За попередніми даними, противник застосував 24 «шахеди».

«Всі 24 — знищені зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України», — йдеться у повідомленні.

Переважна кількість дронів-камікадзе знищено у центрі країни — у зоні відповідальності повітряного командування «Центр».

На тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим ворог проводить підготовчі заходи щодо чергової хвилі мобілізації. Так, до 29 січня поточного року всі так звані державні та приватні установи мають подати списки осіб на броню військовим комісаріатам.

Наступну масову хвилю мобілізації заплановано на кінець лютого. Водночас з 1 лютого поточного року всі ремонтні та будівельні роботи на бюджетних підприємствах та установах будуть припинені, а всі заплановані кошти — перенаправлені на забезпечення збройної агресії проти України.

Як повідомляли «ФАКТИ», Сили оборони України відійшли від Соледара на Донеччині для збереження життя особового складу. У Генштабі уточнили, що ЗСУ виконали основне завдання: не дали системно прорватися ворогу на Донецькому напрямі фронту та увійти у тил, а потім рухатися на оперативний простір.

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