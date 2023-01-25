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Україна

ЗСУ залишили Соледар, «вибивши з окупантів максимально сил», — Череватий

13:58 25 січня 2023
Соледар

На Донбасі тривають жорсткі бої з росіянами. Сили оборони України відійшли від Соледара на Донеччині задля збереження життя особового складу. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, українські захисники виконали основне завдання: не дали системно прорватись ворогу на Донецькому напрямку фронту і війти в тил, а потім рухатись на оперативний простір, повідомляє Суспільне.

«Збройні сили України вибили з окупантів максимально сил, першочергово живу силу особового складу, виснажили ворога», — сказав він.

За словами Череватого, лінія фронту в Соледарі була вирівняна: ні оточення, ні взяття в полон українських військових не було.

«Ми не можемо собі дозволити таку розкіш, яку дозволяє наш ворог, просто кидати бійців на убій. Намагаємося маневрувати, бити вогнем, застосовувати тактики малих груп, щоб максимально виснажити ворога», — зазначив Череватий.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ додав, що що російська федерація хоче привернути увагу до маленького міста Соледар на фоні того, що перед тим ворог отримав суттєві поразки на Київщині, в Харківській, Лиманській та Херсонській операціях.

Як писали «ФАКТИ», раніше бійці ЗСУ накрили вогнем штаб та склад «вагнерівців» у Соледарі.

Ілюстративне фото

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