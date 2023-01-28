Вакарчук під обстрілом у Бахмуті заспівав «Червону руту» та «Все буде добре» (відео)

З осені вже вдруге Святослав Вакарчук приїхав підтримати захисників Бахмуту, за який більше пів року йдуть запеклі бої.

«Всім привіт, ми зараз знаходимося в українському місті Бахмут. Тут гаряче, але воно нескорене, як і вся Україна. Герої, які захищають Бахмут і всі інші українські міста та села, — не просто герої, це люди, які вже увійшли в історію. Велика честь бути поруч з ними. Нехай кожен залишається живим і неушкодженим та повертається переможцем до своїх родин. А перемога — точно за нами! Слава Україні! Героям Слава!» — запостив Святослав коротке відео в Інстаграмі.

Звичайно, метою приїзду були не селфі та прогулянка напівзруйнованим містом під звуки артилерійської перестрілки — артист виступив перед українськими бійцями. «Ці виступи під звуки канонади в Бахмуті — особливі. Місто, яке ще донедавна було одним з найуспішніших в регіоні — справжня руїна. Та ми боремось сьогодні не лише за будинки. Ми боремось за наших людей і за цінності. Дякую, хлопці й дівчата з Національної гвардії України, ДФТГ Хартія, та усім Силам оборони!» — підписав він відео з концерту у підвалі, у якому разом з бійцями співає «Червону руту».

Ці пости набрали сотні відгуків на підтримку як Вакарчука, так і українських військовиків на кшталт допису користувача rosomaha_ua: «У Святослава найміцніші горіхи серед усього шоубізу! Це вам не у Польщі скакати! Пишаюсь».

Перед цим Славко, що вже дав багато подібних концертів для захисників України, приїздив до Бахмута у вересні.

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