«Менш привабливий у військовому плані»: союзники радять ЗСУ переключити увагу з Бахмута на іншу ділянку фронту

Американські та західноєвропейські посадовці закликають Україну переключити увагу з жорстокої багатомісячної битви у східному місті Бахмут на потенційний наступ на півдні, використовуючи інший стиль ведення бойових дій. Він передбачає використання нової військової техніки вартістю мільярди доларів, яку нещодавно придбали західні союзники, про це повідомили CNN американські та українські посадовці.

«Це жорстокий і виснажливий бій, — сказав представник західної розвідки, — кожна сторона обмінюється 100−400 метрами землі на день і майже щодня обмінюється кількома тисячами артилерійських пострілів. Бахмут менш привабливий у військовому плані, з точки зору будь-якої інфраструктури, ніж міг би бути, якби не був настільки зруйнований».

Зараз, напередодні жорстоких бойових дій навесні, є тактична можливість, кажуть американські та західноєвропейські офіційні особи. Як пише видання, протягом останніх тижнів вони почали пропонувати українським силам зменшити втрати в Бахмуті, який, на їхню думку, не має великого стратегічного значення для України, і зосередитися на плануванні наступу на півдні.

Раніше колишній віцепрем'єр росії, економіст Альфред Кох зазначив, що навесні ЗСУ вдарять по деморалізованій, зав’язлій у безплідних атаках та знекровленій армії рф.

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