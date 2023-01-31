Померла виконавиця ролі Венсді Аддамс

У понеділок, 30 січня, американські ЗМІ повідомили про смерть популярної актриси Лізи Лорінг. Вона померла у віці 64 років від інсульту 28 січня в одній із каліфорнійських лікарень.

Лорінг дебютувала на телебаченні у віці 6 років. Вона виконала роль Венсді Аддамс у серіалі «Сімейка Аддамс» у 1964 році. Комедійний серіал мав велику популярність у США. Було знято 64 епізоди.

Саме танець маленької Лізи надихнув режисера Тіма Бертона майже через 60 років поставити такий же для його серіалу «Венздей», який справив фурор минулого року.

«З великим сумом повідомляю про смерть нашої подруги Лізи Лорінг. Чотири дні тому вона перенесла великий інсульт, викликаний курінням та високим кров'яним тиском. Вона була на апараті життєзабезпечення три дні. Вчора її сім'я вирішила відключити його, і вночі вона померла», — розповіла близька подруга актриси Лор Джейкобсон.

За свою кар'єру Лорінг знялася у 20 фільмах та серіалах. Здебільшого мала невеликі ролі другого плану.

Ліза була одружена чотири рази. Перший раз вона одружилася у віці 15 років у 1973 році. Це було її перше шкільне кохання. Того ж року Лорінг народила доньку і незабаром розлучилася.

У 1981 році вона вийшла заміж за актора Дуга Стівенсона. У цьому шлюбі Ліза також народила доньку. З Дугом вона розлучилася 1983 року.

У її житті настав тяжкий період. Пропозицій зніматися не було. Треба було годувати двох дітей. Лорінг почала писати сценарії для порнофільмів та підробляла на знімальному майданчику гримером. Так вона познайомилася зі своїм третім чоловіком — порноактором Джеррі Батлером. Він обіцяв Лізі припинити зніматися. Однак через деякий час потай від дружини Джеррі відновив свою кар'єру. Подружжя розлучилося 1992 року.

Четвертий шлюб Лорінг уклала 2003 року з Гремом Річем. Через п'ять років вони розлучилися, а розлучення оформили у 2014 році.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть популярної американської телеактриси Енні Вершинг. Вона померла від раку віком 45 років.

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