У віці 45 років померла зірка американських серіалів «24 години», «Босх», «Касл»

У неділю, 29 січня, у США померла популярна актриса Енні Вершинг. Їй було 45 років. Зірка серіалів «24 години», «Касл», «Босх», «Поза часом», «Новачок» хворіла на рак. Свій діагноз Енні дізналася у 2020 році, але продовжувала активно зніматися.

Енні Вершинг народилася 28 березня 1977 року в Сент-Луїсі, штат Міссурі. Її кар'єра на телебаченні розпочалася у 2002 році. Актриса зіграла у серіалах «Зоряний шлях: Ентерпрайз» та «Хижі птахи».

Після успішного дебюту Вершинг знімалася щороку у двох-трьох серіалах.

У вересні 2009 року Енні вийшла заміж за актора та коміка Стівена Фулла. Вона народила трьох синів. Найстаршому зараз 12 років, середньому — 9 років, молодшому — 4 роки.

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