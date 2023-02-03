Маємо силою своїх дій доповнити силу молитов: Зеленський про протистояння російському злу

Президент Володимир Зеленський у четвер, 2 лютого, взяв участь у Національному молитовному сніданку у Вашингтоні.

Про це він сказав у зверненні за результатами 344-го дня війни.

Це щорічна подія, яка об’єднує найбільш потужних представників американської держави й суспільства.

Були присутні президент Байден, сенатори й члени Палати представників, лідери релігійних громад та різних політичних спільнот.

«Закликав їх робити все, що можемо, і так, як мусимо, у протистоянні російському злу, щоб силою своїх дій доповнити силу наших молитов. Молитов про порятунок від зла, про перемогу над загарбниками й про мир для всіх наших людей — у всіх містах і громадах вільної України», — сказав Зеленський.

Також Володимир Зеленський звернув увагу на те, що керівництво країни не залишить без нашої відповіді жодну агресивну дію окупанта.

«Ворог у специфічній стадії, коли стратегічно програш росії вже зрозумілий. Але тактично у них іще є ресурс для спроб наступальних дій. Вони шукають варіанти, щоб спробувати змінити перебіг війни та намагаються поставити на службу агресії потенціал усіх територій, які вони поки що контролюють. Ми ж маємо продовжувати те саме, що робимо: посилювати нашу стійкість, бути абсолютно єдиними в прагненні забезпечити нашу армію та всіх захисників необхідною зброєю та обладнанням — нам в Україні потрібно говорити одним голосом зі світом щодо постачання для оборони. А також маємо щомісячно відчутно посилювати глобальний тиск на росію», — вважає президент України.

На його думку, ворог має вийти з цієї своєї стадії значно більш послабленим, ніж вони передбачають для себе в найгірших сценаріях.

«Це важке завдання для нас. Але ми повинні його виконати», — переконаний український лідер.

Нагадаємо, після обшуків, відкритих кримінальних проваджень щодо керівників Міноборони, яких підозрюють у корупції, президент Зеленський наголосив, що будь-які закупівлі, постачання для наших військових має бути абсолютно чистим та чесним. Хто цьому заважатиме, той не залишиться у відповідних структурах.

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