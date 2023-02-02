«Рух до справедливості відчувається»: Зеленський про реакцію суспільства на кадрові зміни в силових структурах

Середа, 1 лютого, стала плідним днем для нашої держави — плідним у протистоянні тим, хто намагається послаблювати Україну. Про це заявив у зверненні за підсумками 343-го дня війни президент Володимир Зеленський.

«Сьогодні ж Службою безпеки України, ДБР, Бюро економічної безпеки та прокуратурою в межах відкритих кримінальних проваджень проведено десятки обшуків та інших дій у різних регіонах і щодо різних осіб. Я не хочу давати політичних оцінок, які можуть бути використані цими особами в інтересах свого захисту. Але я бачу з реакції в суспільстві, що люди підтримують дії правоохоронців. Отже, рух до справедливості відчувається. І справедливість буде забезпечена», — наголосив він.

Особливо важлива чистота процесів, вважає Володимир Зеленський, для структур Міністерства оборони та загалом Сил оборони.

«Будь-яке внутрішнє постачання, будь-які закупівлі — усе має бути абсолютно таким же чистим і чесним, як зовнішнє постачання для нашої оборони. Хто цьому заважатиме, той не залишиться у відповідних структурах», — запевнив президент.

Традиційно у зверненні йшлося і про ситуацію на фронті — вона, на думку українського лідера, стає ще жорсткішою.

«Ми стійко пройшли увесь цей час — від лютого до лютого. Ворог намагається здобути зараз хоча б щось, щоб на річницю вторгнення показати нібито наявність якихось шансів у росії. Ми всі маємо бути в таких умовах особливо обʼєднаними, особливо зосередженими на державних інтересах і як наслідок — особливо стійкими. Впевнений, що такими й будемо», — резюмував президент Зеленський.

Як писали «ФАКТИ», раніше президент України анонсував нові кадрові рішення та реформи, які «змінять реальність».

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