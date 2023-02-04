«Перерахунок, звичайно, проведуть, але…»: українцям підказали, як уникнути переплат за електроенергію

Щоб уникнути зайвих нарахувань у платіжках за електроенергію, споживачам радять регулярно передавати показники лічильників.

«Щоб платити за фактично спожиту електроенергію, ми передаємо показання лічильників за календарний місяць, що минув. Але уявімо, що ви передали лише за перші 15 січня цього року. Це означає, що за решту, 16 днів, розрахунок буде «по середньому», — пояснює керівник компанії YASNO Сергій Коваленко.

В якості приклада він навів наступну ситуацію: «Кодекс комерційного обліку говорить, що для такого типу розрахунку потрібно використати показання січня минулого року. Припустімо, у січні 2022 ви спожили 300 кВт електроенергії. Значить, за 16 днів цього року розраховуватимуть так: 300/31*16=154,8 кВт. І це буде відображено у платіжці, навіть якщо ви насправді стільки не використаєте».

Після наступної передачі показань, звісно, проведуть перерахунок, сума у платіжці стане коректною. Ось чому важливо щомісячно передавати показання лічильників.

Раніше повідомлялося, що після закінчення опалювального сезону в Україні можуть зрости тарифи на комунальні послуги, зокрема, на електропостачання.

Фото Pixabay

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