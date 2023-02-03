В Україні хочуть наблизити вартість електрики до європейських тарифів: скільки доведеться платити

Після закінчення опалювального сезону в Україні можуть зрости тарифи на комунальні послуги. Зокрема вартість електроенергії планується наблизити до європейських норм. Про це у матеріалі zn.ua.

На думку експертів, тарифи в Україні дуже занижені. Наприклад, в Європі, у перерахунку на гривню, у середньому платять від 7 до 11 гривень за кіловат. У зв'язку з високими цінами європейці намагаються економити.

В Україні тарифи практично втричі менші й немає культури заощадження енергоресурсів.

При цьому експерти впевнені, що можна заощаджувати електроенергію. Нині заклики енергетиків приносять лише 7−20% економії.

У країнах Європейського Союзу запроваджено багато програм з енергозаощадження. В Україні поки що цього немає, тому наше населення не готове до миттєвих змін.

Зараз, коли доволі тепла зима, й споживання електроенергії впало промисловими підприємствами, країна ще може пройти цей опалювальний сезон без форс-мажору.

Але якщо така енергетична стратегія збережеться і надалі, на думку фахівців, зима сезону 2023/2024 може призвести до колапсу внутрішнього ринку енергоносіїв, дестабілізації курсу гривні та загострити проблеми економіки загалом.

Звичайно, доходи населення в Європі та Україні не можна порівнювати. Незаможні люди та пенсіонери не зможуть платити такі суми за енергоносії.

На думку експертів, варто запозичити європейський досвід — компенсувати різницю у підвищенні тарифів на енергоносії не з держбюджету.

«Додаткові податки на надприбуток енергетичних компаній й стелю доходів для генеруючих компаній, що виробляють електроенергію не з газу (тобто ядерну та відновлювану), амортизують витрати на компенсації», — йдеться у статті.

Українців закликають уже зараз звикати до нової реальності. Готуватися до зими, як це роблять європейці — теплий одяг та пледи вдома та на роботі, гарні ковдри на ніч. Це допоможе пережити холодну пору року з мінімальним використанням електрики та газу у квартирах та офісах.

І обов'язково берегти електрику: відключати зайві електроприлади, вимикати світло, виходячи з кімнати тощо.

Зараз українці мають навчитися жити з відключеннями світла. Наразі — це єдина можливість заощадити енергоресурси, які дуже виснажені від російських атак.

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