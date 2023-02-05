Масова бійка на борту літака: 15 жінок зчепилися за місце біля вікна
Під час рейсу авіакомпанії Gol Airlines з Сальвадора до бразильського міста Сан-Паулу у салоні літака розігралися шалені пристрасті, які перевершують емоції латиноамериканських серіалів. П'ятнадцять жінок били одне одну й тягали за волосся, а екіпаж марно намагався їх роз'єднати.
Про це повідомляє УНІАН з посиланням на Daily Mail.
Повідомляється, що суперечка виникла між двома сім'ями після того, як одна з жінок попросила пасажирку помінятися місцями з її дитиною, яка має особливі потреби.
Але жінка, яка зайняла місце біля вікна, відмовилася і сказала щось образливе на адресу прохачки та її дитини.
Як видно з опублікованих у Twitter кадрів суперечка перетворилася на бійку, під час якої в однієї з учасниць злетів її топ без бретельок і вона була змушена прикривати руками оголені груди.
PORRADA CANTANDO IRMÃO— Aeroporto da Depressão (@AeroportoD) February 2, 2023
Duas familias se desentenderam um voo da Gol eo pau canto no meio do voo pic.twitter.com/hZJb4Q8ecS
«Я вже зачиняв двері, коли побачив, що двоє в 20-му ряду б'ють один одного. Я побіг, але поки став між двома, то в бійку втрутилися інші: в одній сім'ї було п'ятеро, а в іншій — 10. Дві сім'ї почали смикати один одного, лаятися», — прокоментував згодом цей інцидент один зі стюардів, які намагалися розняти жінок.
Рейс довелося затримати на дві години, а всіх скандалісток вивели з літака.
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