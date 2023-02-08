Помер легендарний футбольний тренер, який не пустив збірну України на чемпіонат світу

Титулований хорватський тренер Мирослав Блажевич помер у 87 років. 10 лютого легендарному наставнику мало виповнитися 88, але він не дожив якихось кілька днів…

У вересні 2021-го фахівець, який за свою тренерську кар'єру пропрацював із понад 20 клубами та кількома національними збірними, повідомив, що хворий на рак. Після цього смертельна хвороба відвела легендарному тренеру ще півтора роки…

Мирослав Блажевич на прогулянці із сином у січні 2023-го

«Я висловлюю найглибші співчуття сім'ї нашого Чіро, смерть якого ми всі у футболі поділяємо з величезним болем, — наводить слова нинішнього наставника збірної Хорватії Златко Даліча офіційний сайт Хорватської футбольної спілки. — Чіро був унікальний — неперевершений мотиватор та оратор, то чарівний, то грубий. Я пам'ятаю його як людину з чудовим стилем, а ще великою душею, за що ми всі її любили та поважали. Як тренер він досяг двох видатних історичних успіхів — один зі збірною, яку він вивів на вершину світу, та один із загребським «Динамо», коли чемпіонський титул означав набагато більше, ніж футбол. Однак, де б він не працював, завжди залишав великий слід. Я можу сміливо сказати, що Чіро був моїм футбольним батьком, він був справжнім джерелом натхнення для всього, чого досяг у своїй тренерській кар'єрі. Я нескінченно вдячний йому за це, і мої молитви присвячуються йому та його сім'ї. Тренер усіх тренерів, спочивай із Богом!«

Додамо, що Блажевич народився у 1935 році в боснійському місті Травник, але мав два громадянства — Хорватії та Швейцарії. Протягом ігрової кар'єри особливих титулів не завоював, а в 33 роки, у 1968-му, вже ступив на тренерський шлях. І тут уже у нього «закрутилося»… Наставник ставав чемпіоном та володарем національного Кубка трьох країн (Югославії, Швейцарії та Хорватії), але на загальне визнання заслужив, коли вивів збірну Хорватії до фінального турніру ЧС-1998 (у плей-оф «клітчасті» обіграли Україну з пам'ятним суддівством Педерсена в Києві) та сенсаційно завоював із командою «бронзу» мундіалю.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий футболіст та тренер Сініша Михайлович.

81

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram