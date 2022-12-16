Помер знаменитий футболіст і тренер Сініша Міхайловіч (фото, відео)

Знаменитий сербський футболіст і тренер Сініша Міхайловіч, який одного разу заробив 3 млн євро за дев'ять днів роботи, помер у 53 роки в одній з лікарень Рима після трирічної боротьби з раком крові, повідомляє kurir.rs.

Про страшний діагноз титулований захисник дізнався у 2019 році. Фахівець пройшов лікування, після якого хвороба відступила. Але навесні 2022-го у Сініші стався рецидив, а кілька днів тому стан Міхайловіча різко погіршився.

За свою яскраву кар'єру захисник виграв із «Црвеною Звездою» два чемпіонати Югославії, Кубок європейських чемпіонів та Міжконтинентальний кубок. Не загубився талант і після переїзду до Італії, де взяв сім титулів з «Лаціо» (зокрема Кубок кубків та Суперкубок УЄФА) та три — з «Інтером». Саме «королю штрафних ударів» Міхайловічу досі належить рекорд серії А за кількістю голів, забитих зі штрафних, — 28. У Бразилії одного разу виміряли силу його удару та визначили, що м'яч летів зі швидкістю 165 кілометрів на годину.

Відео шикарних голів Сініші Міхайловіча зі штрафних дивіться за цим посиланням.

Завоював Міхайловіч повагу і на тренерській ниві, очолюючи «Болонью» (серб — почесний громадянин Болоньї!), «Фіорентину», «Сампдорію», «Мілан», «Торіно», «Спортинг» та збірну Сербії. Останнім місцем його роботи була «Болонья», яку він залишив у вересні 2022 року.

У знаменитого футболіста залишилися дружина Аріна, а також п'ятеро дітей — дочки Вікторія, Вірджинія та сини — Душан, Мирослав та Ніколас.

Сініша Міхайловіч із сім'єю

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний футболіст Уве Зеєлер, який заслужив за життя унікальний пам'ятник.

Фото ФК «Болонья», Instagram

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