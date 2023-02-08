Ексфутболіста збірної Австрії посеред вулиці застрелив найкращий друг (фото)

Колишнього футболіста «Фейєноорда» та збірної Австрії Волкана Карамана вбив його найкращий друг, з котрим у нього був спільний бізнес, на вулиці у Відні серед білого дня, повідомляє republika.rs.

За інформацією видання, 43-річний Караман посварився у кафе з 46-річним чоловіком, який після того, як вони залишили заклад, дістав пістолет і вистрілив другу в голову. Приголомшені громадяни, які проходили повз під час цього жахливого злочину, споглядали тіла, що лежали в калюжах крові.

За свою футбольну кар'єру Волкан Караман, який має турецьке коріння, виступав за голландський «Фейєноорд», турецький «Трабзонспор», австрійські «Аустрію» та «Пашинг», а також грецький «Ксанті». В активі півзахисника 25 поєдинків у футболці молодіжної збірної Австрії та три матчі у складі головної команди країни. Після завершення кар'єри Караман працював тренером та спортивним директором у клубі однієї з нижчих ліг Австрії.

Волкан Караман на тренуванні збірної Австрії у 2002 році

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що автор історичного голу збірної Австрії загинув під колесами швидкісного поїзда.

Фото republika. rs

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