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Спорт

Автор історичного голу збірної Австрії загинув під колесами швидкісного поїзда (відео)

22:47 17 листопада 2022
Герхард Родакс

Колишній футболіст мадридського «Атлетико» та збірної Австрії Герхард Родакс загинув під колесами поїзда, який мчав зі швидкістю 150 кілометрів на годину, повідомляє SportORF.

Трагедія сталася біля австрійського містечка Трайскірхен. За інформацією ЗМІ, 57-річний ексфорвард скоїв самогубство. Родакс приїхав на місце своєї смерті на власному автомобілі і виїхав на переїзд перед поїздом, що мчав. Ймовірною причиною такого рішення називають тяжку хворобу, про яку Герхард дізнався нещодавно.

Під час футбольної кар'єри Родакс виступав за австрійські «Рапід» та «Адміру Ваккер», у складі якої з 35 м'ячами ставав найкращим бомбардиром бундесліги, а також за іспанський «Атлетико». У Мадриді він провів лише один сезон, оскільки тоді в Іспанії діяв жорсткий ліміт на легіонерів, але все ж зумів забити 9 м'ячів і стати віцечемпіоном країни.

У складі "Атлетико" Герхард Родакс (праворуч) став віцечемпіоном Іспанії

У футболці збірної Австрії нападник зіграв 20 матчів і забив три м'ячі. Причому один його гол історичний: Родакс досі залишається автором останнього переможного м'яча австрійців у фінальних частинах на чемпіонатах світу (проти США на ЧС-1990 — 2:1).

Після завершення кар'єри Герхард Родакс відкрив у рідному місті тенісний центр і жив тихим сімейним життям з дружиною та двома доньками.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий футбольний тренер, який пережив смерть дружини, самогубство сина та ампутацію обох ніг.

Фото ФК «Атлетико»

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