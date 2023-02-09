Військова тривожна валізка: що обов’язково потрібно взяти з собою на війну

В Україні продовжили термін дії воєнного стану та загальної мобілізації. Чоловікам, які будуть направлені в район бойових дій, варто потурбуватися про себе та зібрати тривожну валізу заздалегідь.

Як підготувати валізу військовослужбовця, нагадує ТСН.ua.

В першу чергу потрібно взяти документи — паспорт, водійські права, військовий квиток. Їх краще тримати у спеціальному водонепроникному пакеті.

Також необхідний жетон із зазначенням особистого номера (іменна бирка), набір простих олівців та автоматичних ручок.

Що потрібно взяти з одягу:

Куртку з тканини, що не промокає темного кольору, дощовик поліетиленовий, штани (джинси).

Взуття розношене і водонепроникне (кросівки), оптимальним варіантом будуть армійські берці. З взуття також бажано взяти гумові капці. Військовим зобов’язані видати військові черевики, але цілодобово носити їх дуже важко.

Пару флісових теплих кофт, 2−3 бавовняні футболки.

Шкарпетки бавовняні та вовняні, пар 10 мінімум, труси. Зайві пари шкарпеток і трусів не завадять.

Рукавички тонкі шкіряні, можна велосипедні.

Чорну або зелену шапку і баф. Баф — це частина одягу, що захищає шию та обличчя людини від пилу, вітру та снігу.

Шкіряний ремінь, найкраще офіцерський.

Також в армії знадобиться:

- годинник, якщо є, протиударний, водонепроникний з підсвічуванням циферблата, ідеально в гумовому корпусі;

- ліхтарик невеликий світлодіодний. Батарейки на зміну (кілька штук);

- складаний похідний ніж в чохлі;

- металева похідна кружка;

- каримат туристичний, спальний мішок.

- протисонцеві пластикові окуляри в надійній оправі;

- рюкзак чорного або захисного кольору, літрів на 60;

- телефон, бажано прогумований, не сенсорний з запасною батареєю, зарядка для телефону, павербанк;

- запальничка (кілька штук), сірники;

- засоби індивідуальної гігієни — невеликий рушник, 2−3 шматки туалетного мила, 1−2 шматки — господарського, зубну пасту та щітку бажано в чохлі, манікюрні ножиці чи кусачки, туалетний папір, бритву або одноразові станки, сухі та вологі серветки.

В аптечку потрібно покласти медичні препарати та пігулки, які потрібні саме вам. Якісною бойовою аптечкою військових забезпечує держава. Але в аптечці мають бути ліки проти головного болю, препарати від отруєння, діареї, антибіотики, знеболювальні та жарознижувальні засоби, судинозвужувальні краплі в ніс, пластирі від мозолів та порізів, йод, зеленку, бинти, звичайний дитячий крем.

Нагадаємо, в України з 1 лютого змінюють підхід до нарахування додаткової грошової винагороди тиловим підрозділам та військовослужбовцям, які перебувають поза зоною бойових дій.

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