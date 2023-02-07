Рада продовжила воєнний стан в Україні: названо термін

Верховна Рада на засіданні 7 лютого погодилася з пропозиціями президента Зеленського про продовження терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, першу пропозицію підтримали 348 депутатів.

Згідно з рішенням, військовий стан буде продовжений з 19 лютого 2023 року і триватиме знову 90 днів. На той же термін продовжено і загальну мобілізацію.

Довідково: це вже шосте голосування українського парламенту за воєнний стан з початку війни. До цього Рада вже схвалювала подібні рішення: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада.

Нагадаємо, нині окупанти збирають сили для нового наступу на Україну. Аналітик та публіцист Віктор Андрусів, який наразі воює в ЗСУ, висловив припущення про напрямки, де росіяни наступатимуть, а де — здійснюватимуть імітацію наступу.

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