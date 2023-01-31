З 1 лютого змінять порядок нарахування грошової винагороди захисникам України: від чого залежатимуть виплати

У Міністерстві оборони України змінюють підхід до нарахування додаткової грошової винагороди тиловим підрозділам та військовослужбовцям, які перебувають поза зоною бойових дій, а розмір додаткової грошової винагороди військовим, які беруть безпосередню участь у бойових діях, не змінюється.

Як зазначають в міністерстві, виплати напряму залежатимуть від районів перебування військовослужбовців, складності і специфіки бойових чи спеціальних завдань, які вони виконують. Порядок виплат змінюється з 1 лютого 2023 року.

Йдеться про застосування нового підходу до виплати 30 тисяч та 100 тисяч гривень, запроваджених Кабміном минулого року.

«Ще раз наголошуємо, що бойові виплати у 100 тисяч гривень на місяць будуть збережені українським бійцям, які воюють з противником на передньому краї. Те ж саме стосується сімей полонених та зниклих безвісти — виплати винагороди у розмірі 100 тисяч гривень для них також зберігаються. Анонсовані зміни торкнуться винятково військовослужбовців та співробітників системи МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковиків і курсантів ВВНЗ, офіцерів управлінь і штабів, а також деяких інших категорій», — йдеться у повідомленні.

У МО наголошують, що станом на зараз усі військовослужбовці, включно зі строковиками та курсантами, у різних регіонах України отримують додаткову грошову винагороду у фіксованому розмірі 30 тисяч гривень. Водночас бійці, які, ризикуючи життям, виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях з противником, отримують абсолютно такі ж самі додаткові виплати — 30 тисяч гривень. У зв’язку з цим і назріло питання диференціації розмірів винагороди залежно від місця, умов та особливостей проходження служби у формуваннях сил безпеки і оборони України.

А вже з 1 лютого 2023 року військовослужбовцям та членам їхніх сімей будуть збільшені розміри щомісячного (основного) грошового забезпечення (без додаткової винагороди), щоб мінімальний його рівень для Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України становив не менше ніж 20 100 гривень, для осіб рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій та поліцейських Національної поліції України — на рівні не менше ніж 17 000 гривень.

Нагадаємо, що днями у Верховну Раду внесли проект закона, згідно з яким демобілізованим військовослужбовцям пропонують надавати відпочинок тривалістю 60 робочих днів з виплатою двомісячного грошового забезпечення за рахунок держбюджету.

Фото Генштабу ЗСУ

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