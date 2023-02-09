«Я чую голоси»: кандидатка наук, яка з двох пістолетів розстріляла свою сім'ю, визнана підсудною

Кандидатку економічних наук, рівнянку Ірину Гнатюк (прізвище змінено), звинувачену у вбивстві чоловіка та спробі вбивства власної доньки, днями переведуть з палати психіатричної лікарні до звичайної камери. Таке рішення ухвалив Верховний суд України. Автора 45 наукових робіт, яка у вересні 2020 року холоднокровно з двох пістолетів розстріляла свою сім'ю, через рік після скоєного злочину відправили на лікування до психіатричної лікарні у Хмельницькій області, де утримували у спеціальній палаті під суворим наглядом. Але незабаром жінку, яку звинувачували у тяжкому злочині, перевели до звичайної палати.

Залишивши закривавлену доньку на землі біля дверей будинку, де жили бабуся та дідусь, жінка натиснула на дзвінок та поїхала

Адвокат потерпілої сторони Леонід Волошин неодноразово у ЗМІ заявляв про те, що має сумніви в непідсудності Ірини Гнатюк у зв'язку з психічним захворюванням. І ось 2 лютого Верховний суд скасував рішення суду першої інстанції про примусове лікування Ірини й визнав, що жінка на момент скоєння злочину могла усвідомлювати свої дії. Справу доцента Гнатюк таки передадуть до суду.

Нагадаємо, що ця трагедія сталася 5 вересня 2020 року у передмісті Рівного. Близько п'ятої години ранку Ірина взяла свій пістолет «Флобер», зайшла до спальні до чоловіка і зблизька вистрілила йому у скроню. Чоловік помер майже миттєво. Розправившись із ним, Гнатюк зайшла до кімнати, де мирно спала її 13-річна донька, та вистрілила дівчинці у груди. Від болю донька перекинулася на живіт, і мати вирішила ще раз вистрілити, але патрон заклинило. Тоді жінка спокійно зайшла до спальні, де лежало тіло вбитого чоловіка, та взяла ще один пістолет, який належав йому, після чого вистрілила ще двічі дочці у спину.

Один із пістолетів, з якого стріляла жінка

Дівчинка була ще жива. І тут Ірина наче прокинулася. Вона схопила дитину на руки, поклала на заднє сидіння свого автомобіля, але поїхала не до лікарні, а до батьків чоловіка. Залишивши доньку, закривавлену й непритомну, на землі біля дверей будинку, де жили бабуся та дідусь, жінка натиснула на дзвінок і поїхала.

До приїзду поліції Ірина, перебуваючи вдома, хотіла кінчити рахунки з життям. Вона випустила собі в голову кулю з травматичного пістолета. Але куля застрягла у черепі. Поліцейські застали кандидатку наук у той момент, коли вона різала собі вени.

Ірина у залі суду

«Ми говорили телефоном о п'ятій вечора. Вона була абсолютно нормальною»

Напевно, цього разу слідство все ж таки дасть відповідь: чи справді після скоєння злочину в Ірини почалися проблеми з психікою, чи це була продумана тактика захисту? Зовні здавалося, що Гнатюк насправді не в собі. На судових засіданнях вона майже не промовила жодного слова. Лише одного разу, коли суддя спитав її, чи довіряє вона своєму адвокатові, підсудна відповіла трохи невпопад: «Я чую голоси. Тому адвокат сам розбереться, що робить».

«Я розмовляла з невісткою напередодні трагедії, — говорила в суді свекруха Ірини Леся Павлівна. — Ми говорили телефоном о п'ятій вечора. Вона була абсолютно нормальною. Нічого неадекватного я не помітила. Та й узагалі, я знаю її 15 років. Вона абсолютно нормальна».

Цікаво, що досі нічого не відомо про мотиви цього страшного злочину. У таких випадках зазвичай кажуть: «Ніщо не віщувало біди». 8 вересня, тобто через три доби, Ірина разом із чоловіком та донькою збиралися летіти до Туреччини, щоб відсвяткувати 45-річчя чоловіка на морі. Місцеві журналісти запідозрили, що батько з донькою не хотіли брати до Туреччини матір, і це могло спричинити образу. Але слідчі встановили, що квитки було взято на всіх трьох.

Взагалі, у цій сім'ї все йшло, здавалося, ідеально. Чоловік працював у будівельній фірмі, а крім того, за твердженням місцевих журналістів, був власником будівельного супермаркету у Рівному. Незадовго до трагедії чоловік добудував будинок, який він назвав «будинком мрії». Друзі покійного кажуть, що десь за тиждень до загибелі він сказав фразу: «Будинок збудував. Тепер жити та жити».

Незадовго до трагедії чоловік добудував будинок, який він назвав "будинком мрії"

Що коїлося на душі в Ірини Гнатюк, поки що зрозуміти складно. Ми знайшли її сторінку у соціальних мережах. У розділі «Альбоми» можна побачити численні фотографії її щасливої родини. Але у стрічці в Ірини лише фотографії квітів. Десь за кілька тижнів до трагедії жінка розмістила знімок дівчинки-гімнастки. На запитання когось із друзів: «Це твоя краса?» — Ірина відповіла: «Ні. Моя танцює».

Донька Ірини, слава Богу, вижила. Нині вона мешкає з батьками своєї мами. У суді була пояснювальна записка від адвокатів Ірини про те, що їхня підзахисна побоюється, що якщо донька житиме з батьками чоловіка, то вона не зможе спілкуватися з дівчинкою.

Раніше «ФАКТИ» писали про ще одне страшне вбивство матір'ю своїх дітей, про мотиви якого ми вже, швидше за все, ніколи не дізнаємося. Успішна бізнес-леді зі Львова, власниця туристичного комплексу, застрелила з рушниці двох своїх доньок 4 та 9 років, а після цього застрелилася сама.

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