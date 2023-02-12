Золотих монет на 20 мільйонів доларів: дайвери знайшли затонуле старовинне судно в США

У США понад півтора століття назад в озері затонуло судно «Вестморленд», на борту якого був цінний вантаж із золотих монет і майже 300 бочок віскі. Весь цей час місцезнаходження корабля залишалося невідомим. І от після 10 років пошуків дайвери його знайшли. Наразі тривають переговори про порятунок вантажу з уламків судна. Однак ця рятувальна операція може тривати роками або навіть десятиліттями, повідомляє Express.

Як пише видання, 17 людей загинули, коли під час шторму 7 грудня 1854 року «Вестморленд», що прямував до острова Макінак, опустився на дно озера Мічиган. Лише деяким пасажирам вдалося вибратися на берег, після чого на них чекала 60-кілометрова подорож до найближчого міста.

Місцезнаходження корабля, яке вважалося загубленим на глибині 55 метрів під водами затоки Платт-Бей, нарешті було визначено дайвером Россом Річардсоном після приблизно десятирічних досліджень. «Вестморленд» стоїть вертикально на дні озера, і його можна впізнати за «задирчастими» арками, що проходять вздовж обох бортів судна. Оскільки підйом артефактів із затонулих суден у Великих озерах без дозволу заборонений, зараз ведуться переговори про порятунок вантажу «Вестморленда». Хоча результати очікуються не раніше, ніж через роки, а може й десятиліття, сказав пан Річардсон.

«Ми перебуваємо на початковій стадії обговорення рятувальної операції з підйому бочок з-під віскі і, можливо, інших артефактів. „Вестморленд“ — це підводний музей, наповнений прекрасно збереженими реліквіями 1850-х років, і збереження їх для публічного показу було б гідною справою», — сказав Росс Річардсон.

«Вестморленд» перевозив 280 бочок віскі — разом з іншими зимовими запасами — для солдатів, що базувалися у форті на острові Макінак. Форт мав стратегічне значення завдяки своєму розташуванню — біля місця злиття озер Мічиган з Гуроном. Вважається, що золото, яке перевозили, — могло бути призначене для оплати праці гарнізону.

«Вестморленд» перевозив 280 бочок віскі - разом з іншими зимовими запасами - для солдатів, що базувалися у форті на острові Макінак

«Це дуже ускладнило життя армії, коли судно не прибуло, — сказав дайвер Кріс Роксбург, який сфотографував затонулий корабель. — Золоті монети коштували б близько мільйона доларів, якби ми їх перетопили та продали».

Однак справжня цінність цих монет, — нумізматична, яка сьогодні реально може становити понад 20 мільйонів доларів. Попри приголомшливу вартість старовинних грошей, операція з підйому, яку планують провести водолази, буде зосереджена на віскі.

Пан Річардсон додав: «Регіональна винокурня надзвичайно зацікавлена в порятунку бочок з-під віскі для тестування і продажу».

Очікується, що зусилля з порятунку затонулого корабля будуть настільки ж складними, як і пошуки судна. Місце, де затонув «Вестморленд», не рівне і гладке, як більшість дна озера Мічиган. Там багато підводних піщаних дюн і скель. Золото і віскі знаходяться глибше, в трюмі або каютах. Палуба частково зруйнована, тому зануритися вглиб судна важко. Однак Росс Річардсон налаштований оптимістично і вірить, що втрачені скарби знову побачать світ.

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