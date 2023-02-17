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Спорт

Відомий спортсмен помер дорогою з в'язниці до лікарні

9:11 17 лютого 2023
Стенлі Вілсон

Колишній гравець в американський футбол Стенлі Вілсон, який виступав за клуб НФЛ «Детройт Лайонс», помер у віці 40 років, повідомляє USA Today.

За інформацією джерела, спортсмен помер під час переведення з в'язниці Лос-Анджелеса до психіатричної лікарні — знепритомнів та помер.

Вілсон перебуває під вартою з серпня минулого року, коли його заарештували після того, як він двічі намагався проникнути в особняк у Голлівуді лише для того, щоб скупатися у фонтані на задньому дворі. Щоправда, було встановлено, що Стенлі не можна судити через стан його психічного здоров'я.

Стенлі Вілсон виступав за команду з Детройта в 2005—2007 роках, доки не отримав травми ахілового сухожилля.

З 2016 по 2017 рік Вілсона тричі заарештовували. Він двічі намагався проникнути в особняк у Голлівуді голим, а одного разу, також голий, блукав околицями Портленда.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футбольний воротар відбив пенальті та помер на очах у молодшого брата.

Фото «Детройт Лайонс»

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