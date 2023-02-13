Парирував пенальті і помер: футбольний воротар відійшов у кращі світи на очах у молодшого брата

Футбольний матч однієї з провінційних ліг у Бельгії завершився трагедією. Під час поєдинку аматорських команд між клубами «Вінкель-Спорт» та «Вестрозебек» помер 25-річний воротар господарів поля Арне Еспіл, повідомляє nieuwsblad.be.

На 60-й хвилині у ворота «Вінкель-Спорт» було призначено пенальті. Голкіпер Еспіл парирував удар з 11-метрової позначки, зберігши для своєї команди переможний рахунок 2:1. Втім, за кілька секунд після свого успіху Арне впав на газон у страшних судомах. Бригада швидкої допомоги була поруч і вжила всіх заходів, але серце Еспіла зупинилося дорогою до лікарні. Не допоміг навіть дефібрилятор.

«Для нас це трагедія та шок. Арне провів у цьому клубі все своє життя. Він був чудовим хлопцем, завжди доброзичливим та готовим допомогти. Це великий удар, насамперед для його сім'ї, а також для всіх нас», — заявив спортивний директор «Вінкель-Спорт» Патрік Ротсарт.

За іронією долі, очевидцем трагедії став молодший брат Арне Еспіла 20-річний Аарон, який сидів на лаві запасних господарів поля. Зрозуміло, після того, що сталося, матч було перервано.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний тренер помер просто на стадіоні під час матчу рідної команди.

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