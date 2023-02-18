Українець-гренадер Безус зазнав першої поразки на професіональному рингу: відео нокауту

На арені York Hall у Лондоні в головному бою вечора боксу у суперважкій ваговій категорії за вакантний титул чемпіона Європи за версією WBO змагалися небиті досі українець Дмитро Безус (тепер 10 перемог, 5 з них — нокаутом, 1 поразка) та британець Девід Аделейє (11 перемог, 10 з них — нокаутом). На жаль, поєдинок завершився першою поразкою 33-річного харків'янина на професіональному рингу.

Ще в першому раунді Безус пропустив потужний джеб та побував у нокдауні, але зумів продовжити бій. А ось у другій 3-хвилинці Аделейє, який виявився на 13 кг легшим за українця (106,1 кг проти 119,7 кг) і на 6 см нижчим (194 см проти 200 см), відправив Дмитра на настил рингу вдруге. Рефері зафіксував нокаут та зупинив бій, зафіксувавши дострокову перемогу британця.

Нагадаємо, що у своєму попередньому поєдинку у жовтні 2022 року проти чеха Лукаса Вакера Дмитро Безус на прізвисько Бізон побував у нокдауні, але у результаті зміг відсвяткувати успіх технічним нокаутом.

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Фото Twitter Boxing on BT Sport

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