Перевершив батька та дядька: ексдружина Віталія Кличка показала сина-велетня (фото)

Наталя Єгорова, яка торік розлучилася з вічним чемпіоном світу з боксу за версією WBC Віталієм Кличком, проживає разом із сином та донькою в Німеччині.

На день Святого Валентина ексдружина нинішнього мера Києва поділилася на своїй сторінці в Instagram милим фото із молодшим із дітей, 17-річним Максимом. «Мої діти — моя найбільша підтримка! І вони мої найщиріші фанати. Теплі обійми», — підписала Наталя під знімками, на яких виглядає маленькою дівчинкою поряд із сином-велетнем.

А зріст 17-річного хлопця справді заслуговує на особливу увагу. «Вимахавши» на 215 см («додалося» 10 см у порівнянні з літом 2020-го, коли йому було 15 років), Максим перевершив за антропометричними даними і свого батька (201 см), і дядька Володимира (198 см).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Кличко-молодший висунув ультиматум через росіян, пообіцявши занурити чемпіонський пояс у відро з кров'ю.

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