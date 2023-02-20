Український боксер-суперважковаговик яскраво дебютував на професіональному рингу: відео нокауту

27-легкий український боксер Андрій Новицький, який виступає у суперважкій ваговій категорії, з перемоги дебютував у професіональному боксі.

Уродженець Миколаєва нокаутував бразильця Габріеля Агілара Косту (1 перемога, 0 — нокаутом, 4 поразки) у рамках боксерського вечора, організованого промоутерською компанією Golden Boy Promotions у Помоні (США). Наш співвітчизник активно розпочав поєдинок, швидко відправивши суперника у нокдаун, а вже за півтори хвилини після стартового гонгу Коста знову опинився на канвасі рингу — і рефері вирішив зупинити бій, присудивши Новицькому перемогу технічним нокаутом.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець-гренадер Безус зазнав першої поразки на професіональному рингу.

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