«Вже витратила 35% річного оборонного бюджету»: у ЦОР оцінили здатність росії продовжувати війну

За перші два місяці 2023 року рф витратила майже половину річного оборонного бюджету й для подальшого ведення війни проти України буде змушена скорочувати фінансування статей соціальних видатків, що є небажаним кроком напередодні виборів 2024 року. Москва не впевнена у власних військових перспективах і шукає можливості, принаймні тимчасово, заморозити військовий конфлікт з Україною через брак фінансових ресурсів для продовження агресії. Про це з посиланням на джерело в українській розвідувальній спільноті заявив керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність у рамках співпраці Україна — НАТО, Олександр Данилюк.

«Здатність продовжувати війну залежить від кількох факторів: наявності особового складу, озброєння та військової техніки, здатності поповнювати їхні втрати шляхом додаткової мобілізації та виробництва, наявності коштів для фінансування війни, а також суспільної підтримки», — йдеться у повідомленні.

За його словами, згідно з інформацією, здобутою українською розвідкою, станом на середину лютого уряд рф використав близько 35% річного бюджету сектору оборони.

«Це означає, що для продовження агресії кремлю доведеться зменшувати фінансування інших видатків, здебільшого соціальних. Це неминуче призведе до падіння суспільної підтримки війни з Україною, на яку керівництво рф звертає особливу увагу у зв'язку з виборами 2024 року», — написав керівник ЦОР.

Він також зазначив, що заяви російського МЗС про готовність вирішувати «цілі СВО» політико-дипломатичним шляхом вказують на те, що москва не впевнена у своїх військових перспективах та шукає можливості заморозити конфлікт, принаймні тимчасово.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, попри газові гроші, бюджет 2022 р. закрыли з дефіцитом у 3,3 трильйона рублів, а в новому році ситуація погіршилася. За підсумками січня Мінфін рф звітував про дворазове падіння нафтогазових доходів, зниження зборів ПДВ на 44% і дефіцит у 1,8 трильйона рублів — рекордний для першого місяця року щонайменше за останні 25 років.

Мінфін росії заклав до бюджету дефіцит 2,9 трильйона рублів і верстав його з розрахунку, що «Газпром» продовжить качати газ до Європи, а нафта коштуватиме $ 70. Але за поточних цін Urals скарбниця недобере як мінімум 2,5 трильйона рублів.

131

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram