Україна дала бій Італії, але залишилася без Євробаскету: відеоогляд матчу

У четвер, 23 лютого, чоловіча збірна України з баскетболу провела у Ліворно відбірний матч на Євробаскет-2023 проти Італії. Враховуючи турнірне становище, підопічним Айнарса Багатскіса необхідно було виключно перемагати, щоб розраховувати на продовження боротьби за вихід до фінального турніру.

Відбір на Євробаскет-2023

Італія — Україна — 85:75 (23:21, 20:22, 15:14, 27:18)

Україна: Санон (15 очок), Войналович, Пустовий (по 11), Бобров (10), Сидоров (9), Близнюк, Лукашов (по 6), Герун (4), Ковляр (3), Липовий.

«Жовто-сині», як і суперник, розпочали гру активно. Команди влаштували так звані «гойдалки», по черзі виходячи вперед. У такому ключі пройшла перша половина матчу, причому нашим хлопцям вдалося відіграти фору в 10 очок, яка була в італійців у першій чверті.

На велику перерву команди пішли за рівного рахунку — 43:43, а перед заключною чвертю перевага апеннінців була мінімальною — 58:57. У підсумку результат поєдинку вирішився в заключній десятихвилинці, яку підопічні Айнарса Багатскіса провалили насамперед у захисті, і після поразки (75:85) втратили всі шанси на вихід до фінальної частини Євробаскету-2023.

Інші матчі групи L завершилися з такими результатами: Ісландія — Іспанія — 61:80, Нідерланди — Грузія — 80:88.

Становище команд: 1. Іспанія — 17 очок; 2. Італія — 16; 3. Грузія — 14; 4. Ісландія — 13; 5. Україна — 12; 6. Нідерланди — 9.

Додамо, що у заключному турі відбірного раунду 26 лютого відбудуться наступні матчі: Україна — Нідерланди, Іспанія — Італія, Грузія — Ісландія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна блискуче дотиснула Литву, але залишилася без жіночого Євробаскету.

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