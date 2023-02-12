Україна блискуче дотиснула Литву та близька до виходу на жіночий Євробаскет: відеоогляд матчу

У неділю, 12 лютого, жіноча збірна України з баскетболу, яка розгромила в домашньому поєдинку дворазових чемпіонок Європи француженок, провела заключний матч у рамках відбору на Євробаскет-2023. Підопічні Срджана Радуловича приймали в номінально домашньому матчі в Ризі конкуренток за друге місце у групі В — команду Литви.

Відбір на жіночий Євробаскет-2023

Україна — Литва — 71:65 (21:12, 19:30, 23:8, 8:15)

Україна: Ягупова (21 очко), Мазніченко (16), Балабан (11), Дубнюк (7), Уро-Ніле, Юркевічус (по 5), Горобець, Філевич (по 3), Гаврильчик, Дацько, Мусієнко, Сівакова.

Наші дівчата чудово розпочали матч і після першої чверті вели в рахунку з різницею у дев'ять очок — 21:12. Ось тільки у другій десятихвилинці примудрилися розгубити свою перевагу та пішли на велику перерву з відставанням у два бали — 40:42.

Під час паузи Срджану Радуловичу вдалося знайти потрібні слова та налаштувати своїх підопічних належним чином, тож третя чверть пройшла за повної переваги «жовто-синіх», які вели у 13 очок перед заключною чвертю — 63:50. І навіть провальна заключна десятихвилинка не дозволила суперницям зробити камбек — підсумковий рахунок 71:65 на користь наших співвітчизниць.

Найрезультативнішою у складі збірної України стала Аліна Ягупова (21 очко), а у литовок найточнішою виявилася Гінтаре Петроніте (20 очок).

Відео матчу

Підсумкове становище команд: 1. Франція — 11 очок; 2. Україна — 10; 3. Литва — 9; 4. Фінляндія — 6.

Тепер наша команда чекає на результати матчів в інших групах, за підсумками яких стане відомо, чи зможуть «жовто-сині» пробитися на Євробаскет-2023 із другого місця. За регламентом відбіркового турніру, у фінальний турнір виходять переможці восьми груп та чотири команди, які посіли другі місця з найкращими показниками.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чоловіча збірна України обіграла Ісландію та продовжує боротьбу за вихід на баскетбольний ЧС-2023.

Фото fiba. basketball

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