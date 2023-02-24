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«24 лютого 2022 року мільйони з нас зробили вибір: не білий прапор, а синьо-жовтий стяг», — Зеленський (відео)

8:06 24 лютого 2023
Зеленський

Рівно рік тому, 24 лютого 2022 року, ранок в Україні розпочався з вибухів у багатьох містах, у тому числі й Києві, Краматорську, Одесі, Харкові та Бердянську — росія розпочала широкомасштабне вторгнення. Ворог атакував з кількох напрямків — російські війська перейшли кордон з території білорусі, прямуючи у бік столиці України, з території тимчасово окупованих Криму та Донбасу.

«Мільйони з нас зробили вибір: не білий прапор, а синьо-жовтий стяг. Не втеча, а зустріч. Зустріч ворога. Опір і боротьба. Це був рік болю, жалю, віри та єдності. І це рік нашої з вами незламності. Знаємо, що це буде роком нашої з вами перемоги», — зазначив у річницю російського вторгення президент України Володимир Зеленський.

 

«Ми сильні. Ми готові до всього. Ми всіх переможемо. Бо ми – це Україна!» Ці слова я сказав рік тому, у першому зверненні від початку повномасштабної війни", - зазначив він.

 

Ось що казав Зеленський рік тому.

Нагадаємо, що днями президентка сусідньої Молдови Майя Санду звинуватила росію у спробі грубого втручання у внутрішні справи держави — йдеться про державний переворот. За словами молдавського міністра закордонних справ Ніколає Попеску, ще рік тому було відомо про відповідні плани кремля, зокрема, спробу захоплення аеропорту.

Фото Офісу президента

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