«24 лютого 2022 року мільйони з нас зробили вибір: не білий прапор, а синьо-жовтий стяг», — Зеленський (відео)
Рівно рік тому, 24 лютого 2022 року, ранок в Україні розпочався з вибухів у багатьох містах, у тому числі й Києві, Краматорську, Одесі, Харкові та Бердянську — росія розпочала широкомасштабне вторгнення. Ворог атакував з кількох напрямків — російські війська перейшли кордон з території білорусі, прямуючи у бік столиці України, з території тимчасово окупованих Криму та Донбасу.
«Мільйони з нас зробили вибір: не білий прапор, а синьо-жовтий стяг. Не втеча, а зустріч. Зустріч ворога. Опір і боротьба. Це був рік болю, жалю, віри та єдності. І це рік нашої з вами незламності. Знаємо, що це буде роком нашої з вами перемоги», — зазначив у річницю російського вторгення президент України Володимир Зеленський.
«Ми сильні. Ми готові до всього. Ми всіх переможемо. Бо ми – це Україна!» Ці слова я сказав рік тому, у першому зверненні від початку повномасштабної війни", - зазначив він.
Ось що казав Зеленський рік тому.
Нагадаємо, що днями президентка сусідньої Молдови Майя Санду звинуватила росію у спробі грубого втручання у внутрішні справи держави — йдеться про державний переворот. За словами молдавського міністра закордонних справ Ніколає Попеску, ще рік тому було відомо про відповідні плани кремля, зокрема, спробу захоплення аеропорту.
Фото Офісу президента103
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