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Президент Молдови звинуватила росію у спробі державного перевороту

10:10 14 лютого 2023
Майя Санду

У понеділок, 13 лютого, президент Молдови Майя Санду звинуватила росію у спробі грубого втручання у внутрішні справи держави. Цю заяву вона зробила на спеціальному брифінгу в Кишиневі за кілька днів після відставки уряду республіки.

Санду наголосила, що молдавська розвідка підтвердила дані, які їй передали українські колеги. У Молдові готувався заколот.

«Початися все мало з протестів так званої опозиції, які були спрямовані на повалення конституційного ладу. Цей план передбачав в'їзд до Молдови громадян росії, Чорногорії, білорусі та Сербії з метою спробувати спровокувати протести у спробі змінити законний уряд на незаконний. Його контролювала б росія», — заявила Санду.

Вона повідомила також, що люди, які збиралися в'їхати до Молдови, мають військовий досвід, проте вони видавали себе за цивільних осіб. Вони мали завдання напасти на державні установи і захопити заручників.

У зв’язку з цим Санду закликала парламент надати додаткові повноваження спецслужбам республіки, щоб «спроби Кремля принести насильство в країну зазнали невдачі».

Нагадаємо, що у Молдові різко відповіли на шовіністичні заяви росії.

Фото з сайту presedinte. md

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