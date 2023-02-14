Президент Молдови звинуватила росію у спробі державного перевороту
У понеділок, 13 лютого, президент Молдови Майя Санду звинуватила росію у спробі грубого втручання у внутрішні справи держави. Цю заяву вона зробила на спеціальному брифінгу в Кишиневі за кілька днів після відставки уряду республіки.
Санду наголосила, що молдавська розвідка підтвердила дані, які їй передали українські колеги. У Молдові готувався заколот.
«Початися все мало з протестів так званої опозиції, які були спрямовані на повалення конституційного ладу. Цей план передбачав в'їзд до Молдови громадян росії, Чорногорії, білорусі та Сербії з метою спробувати спровокувати протести у спробі змінити законний уряд на незаконний. Його контролювала б росія», — заявила Санду.
Вона повідомила також, що люди, які збиралися в'їхати до Молдови, мають військовий досвід, проте вони видавали себе за цивільних осіб. Вони мали завдання напасти на державні установи і захопити заручників.
У зв’язку з цим Санду закликала парламент надати додаткові повноваження спецслужбам республіки, щоб «спроби Кремля принести насильство в країну зазнали невдачі».
Нагадаємо, що у Молдові різко відповіли на шовіністичні заяви росії.
Фото з сайту presedinte. md293
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