Поводився підозріло: в Києві на станції метро затримали чоловіка з гранатою

У київському метро поліцейські зупинили громадянина, у кишені якого виявили боєприпас.

Інцидент стався на станції метро «Мінська». Там правоохоронці помітили громадянина, який постійно озирався та поводився підозріло. Поліцейські зупинили його для перевірки, під час якої виявили у нього в кишені гранату «Ф-1» та запал до неї.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та задокументувала злочин. Вилучений речовий доказ правоохоронці відправили на експертне дослідження, а правопорушника затримали.

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід — нічний домашній арешт. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Раніше у метро Києва викрили небезпечних диверсантів, які ховали боєприпаси у дитячих іграшках.

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