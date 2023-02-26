Український боєць ММА Амосов повернувся з війни та знищив американця у бою-реванші за титул чемпіона світу (відео)

У ніч на неділю, 26 лютого, непереможний український боєць ММА Ярослав Амосов (27 перемог) у рамках турніру зі змішаних єдиноборств Bellator 291 у Дубліні (Ірландія) провів перший успішний захист титулу чемпіона світу у напівсередній вазі проти американця Логана Сторлі (14 перемог, 2 поразки).

29-річний спортсмен, який воював з рашистами та зберіг свій чемпіонський пояс у льоху в розграбованому орками Ірпені, вийшов на поєдинок під композицію KALUSH feat Skofka «Додому» і з самого початку бою почав демонструвати супернику, хто в октагоні господар. Практично всі п'ять раундів Ярослав гамселив тимчасового чемпіона Bellator, завдавши на 163 (!) точних удари більше, ніж суперник, і впевнено відстояв чемпіонський титул одноголосним рішенням суддів — 50:45, 50:45, 50:45. Красень!

«Українці, я люблю вас, мій народе, — заявив Ярослав Амосов відразу після перемоги. — Вчора була річниця з того моменту, як божевільний путін почав війну в моїй країні. Він хоче вбивати українців. Я хочу подякувати українській армії за захист моєї країни. Хочу подякувати всім, хто допомагає моїй країні. Будь ласка, не забувайте про те, що відбувається, бо сьогодні цей божевільний атакує Україну, але ми не знаємо, що він зробить завтра».

До речі, наш герой має намір після повернення на рідну землю знову воювати з рашистами.

«Після бою я повернуся в Україну і продовжуватиму воювати, — додав українець. — Але спочатку я хотів би побачитися зі своєю родиною — дружиною та сином. Я хочу провести час з дорослим сином і поцілувати його та дружину. Я скучив за ними. Після цього я повернуся до України».

До речі, це був другий поєдинок Амосова проти Сторлі. У листопаді 2020-го українець здолав американця окремим рішенням суддів. До бою в Дубліні Ярослав не виходив у октагон з червня 2021 року (цілих 624 дні!), коли переміг бразильця Дугласа Ліму та став чемпіоном Bellator. У травні 2022-го українець знявся з поєдинку проти Майкла Пейджа через повномасштабне вторгнення росії.

Додамо, що Ярослав Амосов на прізвисько Динамо — чотириразовий чемпіон світу та триразовий чемпіон Європи з бойового самбо, а також чемпіон світу за MMA версією GEFC серед професіоналів. Починаючи з 2012 року, він на професіональному рівні виступає в ММА, здобувши у 27 боях у змішаних єдиноборствах 27 перемог (9 — нокаутом, 10 — здаванням суперника та 8 — рішенням суддів). Для повторення рекорду легендарного Хабіба Нурмагомедова (29 перемог) українцю залишилося виграти лише два поєдинки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легенда російського ММА Федір Ємельяненко ганебною поразкою завершив кар'єру.

Фото Twitter Bellator

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