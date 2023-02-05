Легенда російського ММА Федір Ємельяненко ганебною поразкою завершив кар'єру: відео нокауту

В американському Інглвуді пройшов турнір Bellator 290, головним боєм якого став поєдинок між двома зірковими ветеранами — 39-річним чинним чемпіоном промоції американцем Райаном Бейдером (31 перемога, 7 поразок) та 46-річним росіянином Федором Ємельяненком, який разом із молодшим братом Олександром підтримав війну в Україні.

Ця зустріч стала вже другою між суперниками — у січні 2019-го Бейдер здобув перемогу, нокаутувавши Ємельяненка-старшого за півхвилини першого раунду. Цього разу Федір протримався трохи довше, але все одно не більше одного раунду — американцю знадобилося 150 секунд, щоб потужним ударом «впустити» суперника на канвас та добити вже у лежачому положенні, тим самим успішно захистивши чемпіонський пояс у суперважкій вазі.

Після поразки уродженець Рубіжного, що на Луганщині, повідомив, що завершує спортивну кар'єру, яка тривала майже 23 роки. Утім, далеко не всі вважають Ємельяненка-старшого видатним бійцем. «Я не хотів би критикувати хлопця, тому що сьогодні він завершив кар'єру, але ви пам'ятаєте, що я казав раніше, — зазначив президент UFC Дейна Уайт. — Я ніколи не вважав, що Федір був таким хорошим. Люди люблять та хвалять його, але він ніколи не перевіряв себе на рівні UFC. Я його ніколи не вважав одним із найвеличніших бійців, при цьому антипатії до нього немає».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що молодший брат Федора Ємельяненка Олександр ганебно програв блогеру.

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