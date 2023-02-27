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Події

В Київській області стався вибух газу у будинку: є поранений

12:35 27 лютого 2023
руйнування

В неділю, 26 лютого, у селі Здвижівка Бучанського району стався вибух природного газу. Про це повідомили у ДСНС Київщини.

По прибуттю пожежники встановили, що в приватному одноповерховому житловому будинку по Студентському провулку внаслідок вибуху природного газу травмована одна людина.

Постраждалого з опіками госпіталізовано до лікарні.

До ліквідації наслідків вибуху було залучено 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.

Нагадаємо, у січні під Одесою у багатоквартирному будинку вибухнув балон з газом, загинула людина.

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