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Події

Під Одесою у багатоквартирному будинку вибухнув балон з газом: є жертва

11:57 26 січня 2023
Рятувальники на місці інциденту

На Одещині вибух побутового газу призвів до загибелі людини. Ще двох врятували фахівці ДСНС.

Повідомлення про вибух газового балону в містечку Кодима надійшло до Служби порятунку Одещини напередодні, о 15:48, повідомили одеські рятувальники в соцмережі.

Вогнеборці оперативно прибули на місце та встановили, що горить домашнє майно на першому поверсі багатоквартирного двоповерхового житлового будинку. В усіх квартирах повибивало вікна.

Для початку фахівці ДСНС врятували двох людей, ще двох евакуювали у безпечне місце (з них одна дитина), а о 16:31 пожежу на площі 50 квадратних метрів було ліквідовано. На місці пожежі і виявили тіло загиблого.

Нагадаємо, наприкінці минулого року в селі Ліски під Одесою стався вибух туристичного газового балончика у багатоповерхівці. Тоді мешканці будинку залишилися без житла, однак жертв вдалося уникнути.

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