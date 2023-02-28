«Він так довго жив у паралельній реальності, що зіткнувшись із грубою правдою життя, прийшов у жах», — Альфред Кох про путіна

путін знову лякав росіян перспективою розвалу росії. Він називав це «розкасуванням» і говорив про небезпеку розпаду російського народу на окремо «московітів» і окремо «уральців», пише колишній віцепрем'єр росії, економіст Альфред Кох.

«Я б йому ще нагадав про кривичів і в'ятичів, але гаразд, чого старого лякати зайвий раз. Не знаю як вам, а мені він здався злегка наляканим. Можливо, ось цією самою перспективою розпаду росії на кілька держав.

І в цьому зв'язку я згадав 1991 рік і ту байдужість, з якою «весь радянський народ як одна людина» зустрів розпад СРСР. Не те, щоб я якось сильно переживав тоді цю «геополітичну катастрофу», але й мене тоді здивувала повна відсутність хоч якоїсь реакції людей на цю подію.

Погодьтеся, не щодня ти живеш у державі, яка припиняє своє існування. Але тоді це сталося так буденно, так передбачувано і так просто, що я навіть не пам'ятаю якогось серйозного обговорення цієї новини в народі. Людям було просто до лампочки. Вони були занурені у свої турботи. І ця цілковита байдужість до загибелі «великої держави» показала реальне місце всієї цієї балаканини в житті людей.

Навіть Верховна рада росії, яка потім картинно блажила з приводу жахливого злочину Єльцина — розвалу росії, у той момент одноголосно ратифікувала Біловезькі угоди.

І я пам'ятаю це і це пам'ятають усі, хто тоді був у свідомому віці і це не можна викреслити з народної пам'яті. І тому навіть якщо російському народу доведеться знову зіткнутися з подібною ситуацією, то боюся, що він знову неприємно здивує путіна".

Як би так не сталося, пише Кох, що з приводу розвалу росії сумувати буде тільки один путін. Якщо, звісно, він до того моменту не здохне або його не приб'ють його ж власні подільники.

«Уся ця державна гордість, усі ці двоголові орли та інші скіпетри, усі ці тисячолітні байки і брехні — усе це так мало займає місця у свідомості більшості звичайних людей, що це і є причиною головного страху путіна.

Адже його влада, в кінцевому підсумку, будується на ірраціональній любові народу до своєї держави. До її величі, могутності та величезності. І путін боїться дізнатися, що його віра в неймовірну силу цієї любові, м'яко кажучи, не дуже обґрунтована. Як тут не згадати знаменитий вислів Тертулліана: «Вірую тому, що абсурдно!».

Здається мені, що після майже чвертьстолітнього знущання над здоровим глуздом і народною вірою в «доброго царя», розпад путінської держави буде сприйнятий народом якщо не з полегшенням, то вже мінімум як цілком закономірний і заслужений фінал.

Це і лякає путіна. Він відчуває, як земля йде з-під його ніг, як дедалі слабкіше реагують люди на його бойові кличі, як дедалі менше вірять у ті лякалки, якими він їх лякає, як байдужішими стають люди до всіх його викрутасів і гегів (від англ. gag — жарт, комічний епізод — Авт.), які ще недавно проходили на ура.

Раніше бувало, вийде путін і прокричить що-небудь у дусі «можемо повторити!». А народ зареве в дикому захваті і видихне одним махом: «Можемо!» А тепер уже навіть найостанніший алкаш знає: не можемо. І це нове знання російського народу про себе самого подарував йому путін. І путін тільки зараз почав розуміти, яку дурість він зробив, розкривши народу очі на цю делікатну тему".

Ось це ось усвідомлення, що виявляється «не можемо повторити» — воно прийшло до народу разом із путіним, вважає Альфред Кох. І значить диктатор-вбивця у цьому і винен.

«Він двадцять років переконував, що «можемо», а ми — «не можемо». Значить він нам усе це і влаштував. Раніше ми могли, а тепер — ні. При ньому. Значить через нього.

Звичайно, істина полягає в тому, що російський народ ніколи цього і «не міг». І навіть тоді, коли він це «зміг» уперше, то це виявилося можливим тільки лише тому, що практично весь світ йому допомагав. Але чітке розуміння цієї неможливості, причому максимально принизливе і наочне, відбулося саме зараз, за путіна. А значить у цьому винен він. Бо «при мені, значить завдяки мені».

Я думаю, що це нове знання про «не можемо» стало сюрпризом і для самого путіна. Він так довго жив у паралельній реальності, що зіткнувшись із грубою правдою життя, він прийшов у жах. І відгомони цього жаху ми тепер і бачимо в його погано приховуваному страху і добре помітній вимученій розв'язності. І ця обставина ще сильніше переконує мене в тому, що наша справа права, ворог буде розбитий і перемога буде за нами".

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

675

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram