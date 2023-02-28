Експерша ракетка світу вперше стала мамою: хто батько дитини (фото)

Колишня перша ракетка світу, чемпіонка Australian Open, Уїмблдона та US Open німкеня Анжелік Кербер, яка потрапила до списку 20 тенісисток, котрі заробили найбільше за кар'єру, повідомила в своєму Instagram, що вперше стала мамою. У знаменитої спортсменки та її бойфренда — підприємця з Франкфурта Франка Б'янко — народилася донька.

«Ласкаво просимо до нашої родини, Ліано. Те, що ти з нами, — це найпрекрасніше і приголомшливе почуття, яке ми лише могли собі уявити», — написала 35-річна Кербер під фото, на якому малеча тримається за руки тенісистки та її коханого.

Анжелік із батьком дитини

Нагадаємо, що німкеня з польським корінням Анжелік Кербер виграла за кар'єру 14 турнірів WTA і стала віцечемпіонкою Олімпійських ігор-2016, заробивши на корті майже 32 млн доларів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що найоплачуваніша спортсменка світу Наомі Осака вперше стане мамою.

Фото Instagram

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