Найбільш високооплачувана спортсменка світу вперше стане мамою: хто батько дитини (фото)

Дворазова чемпіонка US Open та Australian Open, експерша ракетка світу японка Наомі Осака, портрети котрої пішли з молотка за 600 тисяч доларів, стане мамою. Про це найбільш високооплачувана спортсменка світу останніх років, яка заробила в 2022 році 51,1 млн доларів (1,1 млн їй дісталися призовими, решта 50 млн — заробіток поза кортом), повідомила на своїй сторінці в Instagram.

«Останні кілька років були, м'яко кажучи, складними, але й найвеселішими, — написала 25-річна Наомі Осака, прикріпивши фото зі знімком УЗД. — Минулі кілька місяців далеко від спорту подарували мені нове кохання, якому я присвячую себе. Розумію, що життя коротке, не сприймаю жодні моменти як належне, кожен день — це нове благословіння та пригода.

Я знаю, що на мене так багато чекає в майбутньому. Чого я з нетерпінням чекаю, то це те, що моя дитина подивиться один з моїх матчів і скаже комусь: «Це моя мама!». Ха-ха.

Побачимося, друзі, на початку наступного року, бо я буду на Australian Open-2024. Люблю вас усіх нескінченно".

Зазначимо, що з 2019 року титулована тенісистка зустрічається зі своїм ровесником — американським репером Корде, який двічі був номінований на премію «Греммі».

Наомі зустрічається з репером Корде з 2019 року

Нагадаємо, що Наомі Осака (дочка уродженця Гаїті та японки, яка народилася в місті… Осака!) має, окрім громадянства Японії, ще й паспорт США. Знаменита спортсменка не приховує, що не володіє досконало… японською мовою. У ранньому дитинстві вона переїхала з батьками до Нью-Йорка, де й почала разом з сестрою займатися тенісом.

До речі, за тиждень до старту Australian Open-2023 Наомі Осака, яка не виходила на корт з вересня 2022-го, знялася з турніру без пояснення причини. Тепер причина зрозуміла.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна вперше стала мамою.

Фото Instagram

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