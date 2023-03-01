Вже кілька тижнів у Львівській міській раді не вщухають скандали, адже приймають бюджет розвитку. Комісія фінансів та планування бюджету щоденно по кілька годин вислуховує усі побажання чиновників та депутатського корпусу. Однак порозуміння так і немає. Бо необхідно і борги віддати і усі так — звані «хотілки» закрити, а бюджет не резиновий, а всього лиш понад півтора мільярда.

Відтак під час етеру Народного «Толк-Шоу» на телеканалі «НТА депутати наголосили, що Львів повинен віддати борги перш ніж розпочинати нові масштабні проекти. Однак, депутат Львівської міської ради, голова комісії архітектури, містобудування та розвитку територій Олексій Різник зазначив, що важливо погасити усі борги, а це понад 300 мільйонів гривень, а решта віддати на потреба ЗСУ.

У свою чергу голова фракції «Європейська Солідарність» у Львівській міській раді Петро Адамик, розповів, що депутатський корпус міськради дискутує про пріоритети у підходах до розвитку Львова, а також про відповідальність за свої слова та обіцянки перед виборцями, перед громадою Львова.

«Неприємно це казати, але якщо місто не вертатиме свої борги, то в майбутньому з ним матимуть справу лише аферисти. Борги Львова перед підрядниками офіційно перевищують 300 мільйонів гривень. Хоча насправді вони значно більші», — запевнив Петро Адамик. Він додав, що виконавча влада Львова запевняла та переконувала у тому, що ряд згаданих мною проєктів реалізовуватимуть коштом держави, спонсорів, міжнародних донорів чи завдяки кредитам. Всі ці обіцянки закінчилася нічим.

«Моя депутатська позиція полягає в тому, що перш ніж розпочинати нові масштабні проєкти, Львів має віддати борги підприємцям за ті роботи, які вони виконали у попередні роки. Місто зобов'язане врятувати підприємства, які ще не збанкрутували, оскільки це питання його партнерської репутації», — сказав Адамик.

Олексій Різник наголосив, що його бачення щодо бюджету кардинально змінилось.

«Якщо раніше хотілось зробити якомога більше, то зараз розумію, що задовільнити усіх неможливо. Зробити так, щоб ніхто не ображався — неможливо, адже війна вносить свої корективи. Підтримую позицію Петра Михайловича щодо погашення боргів. Пропоную погасити борги, а усе решта віддати на Збройні сили України. Тоді ніхто не буде ображатись й усі будуть розуміти, що ми підтримуємо ЗСУ. Давайте не доказувати, хто більше любить Україну», — сказав Різник.

Відтак, якщо пропозиція Олексія Різника буде реалізована, то в бюджет України для ЗСУ потрапить понад один мільярд гривень від міста Львова.

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