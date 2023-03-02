Легальні оператори грального бізнесу повністю підтримують дії держави, спрямовані на збільшення доходів державного бюджету. Про це повідомляє голова UGC Антон Кучухідзе на своїй сторінці у фейсбуці.

«Наше бачення дуже просте: ми хочемо максимально підтримати нашу країну в прагненні наповнювати державний бюджет, і ми це довели до початку другої хвилі рашистського вторгнення 24 лютого 2022 року: всі ліцензійні зобов’язання легальними компаніями за 2021 рік були виконані», — йдеться у зверненні компаній.

За словами експерта, військова агресія Росії кардинально змінила економічні можливості та умови розвитку грального бізнесу: легальні гральні заклади знаходяться в прифронтових містах, а деякі взагалі під окупацією, немає необхідного для розвитку наземного гемблінгу туристичного потоку людей, вимушене внутрішнє переміщення населення теж змінило демографічну ситуацію, були великі проблеми із забезпеченням електроенергією відповідних легальних закладів. Також збільшиться кількість нелегального наземного грального бізнесу.

«Не дивлячись на вищезазначене, ми все одно готові наповнювати бюджет держави, особливо під час війни. Але просимо врахувати реалії, що в Україні найбільші ліцензійні платежі в Європі, й одночасно проти нашої держави терористична Росія веде найбільшу континентальну війну в Європі після Другої світової війни», — йдеться в зверненні.

Легальні оператори просять уряд збільшити терміни оплати ліцензійних платежів до 180 календарних днів.

Також на період дії воєнного стану плату за ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино для міста Києва встановити у розмірі 18 тисяч мінімальних заробітних плат та 9 тисяч мінімальних заробітних плат для інших населених пунктів.

Також встановити можливість оплати операторами ліцензійних платежів за кожні 3 місяці дії ліцензії.

«Ми переконані, що виконання цих позицій допоможе державі зберегти сферу легального гемблінгу, а нам наповнювати бюджет держави», — йдеться у зверненні.

Нагадаємо, у 2021−2023 роках державний бюджет, за даними парламентської ТСК, отримав від легального грального бізнесу 4,14 млрд грн.

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