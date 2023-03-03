«Три трійки, дві двійки та три нулі»: магія чарівної дзеркальної дати або як притягти гроші та багатство 3 березня 2023 року

Сьогодні, 3 березня 2023 року — перша весняна дзеркальна дата, гарний день, коли потоки позитивної енергії дуже сильні.

У цій дзеркальній даті головну роль займає трійка. Нумерологи вважають трійку символом життєлюбства та оптимізму, яка надає унікальних здібностей та позитивного погляду на події. Число три відіграє важливу роль у всіх сферах життя, особливо у коханні та особистому житті, пише сайт про нумерологію.

eaomedia.

Дзеркальна дата 03.03.2023 підходить для молитов та духовних практик, а також для навчання та отримання нової інформації.

5 потужних обрядів на щастя та здоров'я у дзеркальну дату 3 березня

З дзеркалами

Купіть два нових дзеркала. Опівночі, залиштеся у кімнаті на самоті. Розмістіть дзеркала таким чином, щоб одне дзеркало стояло перед вами, а друге розташуйте позаду першого. Поставте перед відображенням запалену свічку. Дивіться у вогонь і кажіть: «Іду я дорогою, бачу церкву з куполами золотими. У цю церкву я увійду, молитви святим принесу, про щастя їх попрошу. Молитви мої до святих долетять, щастям великим нагородять мене. Амінь!».

Коли свічка повністю прогорить, загорніть віск у тканину та зарийте у землю. Наступного дня відвідайте храм й придбайте ще 7 освячених свічок. Протягом 7 днів потрібно безперервно повторювати цей магічний обряд. Якщо не полінуєтеся і зробите все правильно, то житимете щасливо.

На бажання

Візуалізуйте яскраву картину того, що ви хочете втілити у життя. Візьміть нову носову хустку лівою рукою і почніть зав'язувати вузлик. Вимовте слова: «Душі небесні допоможуть моєму бажанню збутися. Шляхами незвіданими, чудесною допомогою збудеться моє бажання. Хустку вузлом зв'яжу, на виконання бажання чекаю».

Хустку із змовою потрібно носити завжди з собою, але нікому не показувати. Коли бажання здійсниться, потрібно спалити зав'язаний вузлик на хустинці.

Церковний ритуал

Вам потрібно відвідати церкву, поставити свічки святим та помолитися перед іконами. Коли ви вже виходите з церкви, зупиніться на порозі й прошепотіть: «У храмі Бог живе, у храмі на щастя на мене чекає. Проситиму вищі сили про кохання. Знайду кохану людину і він покохає мене з повною силою. Ми станемо міцною родиною, непохитною фортецею. Амінь!».

Промовте ці магічні слова три рази: перед входом у храм, на виході з храму та коли повернетеся додому до своєї квартири.

З водою

Поставте у центрі столу повну каструлю води. У формі трикутника розмістіть запалені свічки (придбайте освячені в храмі). Тепер З раза власне скажіть: «Залучаю у своє життя удачу та щастя. Водичко, прожени від мене всі нещастя. Амінь!».

Тепер цю заговорену рідину потрібно вилити на себе у ванній. Не витирайтесь, а зачекайте, коли вода сама висохне на шкірі.

З деревом

Необхідно знайти молоде деревце, обхопити його долонями та прошепотіти: «Хвороба хвороба, хвороба могутня до дерева тягнеться, від мене до дерева перетікає. Не раба Божого (ім'я) тепер мучить та точить, а деревце молоде точить. Свою хворобу віддаю, сили собі заберу».

Раніше ми розповідали про найпотужнішу дзеркальну дату цього року.

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