Прислухайтесь до велінь свого серця і допомагайте іншим: гороскоп від Анжели Перл на 3 березня

Сьогодні п'ятниця — день, коли представники багатьох знаків зодіаку зможуть насолоджуватись спілкуванням з рідними людьми, начальством та друзями, вважає астрологиня Анжела Перл.

Таке спілкування, крім задоволення, допоможе отримати інформацію, яка, напевно, стане корисною в найближчі тижні. «Також сьогодні важливо співчувати іншим людям та займатись благодійністю: чим більше добра людина зробить сьогодні, тим більше по-справжньому добрих подій відбудеться найближчим часом у її житті», — цитує астрологиню сайт triboona.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Якщо хтось запропонує свою допомогу, не варто відмовлятися. Люди можуть виявитися корисними союзниками. До того ж з'являться ще й впливові покровителі. Не варто забувати про те, що вони передусім переживатимуть через свої інтереси. День підходить для зміни роботи. Також рекомендується виявити ініціативу на особистому фронті. З коханою людиною можна провести романтичне побачення.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Тримати себе в руках вкрай нелегко цього дня, але це треба робити. Очікуються сильні емоції, які виведуть із себе. Тельцям взагалі здаватиметься, що оточення так і намагається їх зачепити і вивести з-під контролю. Іншими словами, дуже висока ймовірність конфліктів та сварок з оточенням. З тими, хто дорогий, особливо важливо постаратися зберегти добрі стосунки, незважаючи ні на що. Краще іноді промовчати.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюки налаштовані сперечатися, причому здебільшого не у справі. Звичні справи не такі цікаві, хоча це докорінно неправильно. Не рекомендується приймати поспішні рішення у сфері фінансів. Є можливість втручатися в дуже небезпечну авантюру, яка призведе лише до втрат. Якщо знадобляться поради мудріших і найдосвідченіших людей, не варто соромитися питати.

Рак (22 червня — 22 липня)

Навіть якщо обставини будуть складатися не найкращим чином, важливо не втрачати впевненості у собі. Жодні труднощі зараз не зможуть злякати Раків. А з деякими людьми можуть бути непорозуміння. Якщо близькі попросять допомоги, не можна відмовляти їм. А наприкінці дня очікуються добрі новини.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Цього дня у Львові відбудуться численні цікаві зустрічі. Вони поспілкуються з різними людьми. При цьому доведеться знаходити підхід до кожного. Ділові переговори загалом пройдуть вдало. В результаті розпочнеться вигідна співпраця. Упродовж дня з'являться нові цікаві ідеї. Рекомендується втілити їх у життя якнайшвидше. Річ у тому, що потім буде важче це зробити.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

День виявиться нелегким у плані роботи. Справи виявляться важкими та заплутаними одночасно. В результаті часу їх вирішити просто не вистачатиме. Рекомендується уникати конфліктів та суперечок з оточенням. До хорошого це не спричинить. Дозволяється будувати плани на майбутнє. Деякі пріоритети у Дів поміняються.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Зберігати спокій у цей день дуже складне завдання. Навіть дрібниця здатна розлютити Терезів. Найбільші проблеми очікуються у спілкуванні з жінками. А от із чоловіками буде легше. Терези можуть розраховувати на турботу та підтримку другої половинки. У особистих відносинах спостерігається повна гармонія та взаєморозуміння.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіонам рекомендується приділити увагу стосункам із начальством і з тими, від кого залежить їхнє майбутнє на роботі. Є можливість нажити собі ворогів. Тому важливо бути обережними і спілкуватися з усіма мило і приємно. З рішеннями та висновками цього дня краще не поспішати. Поступове обмірковування проблем допоможе знайти краще їх вирішення.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Цього дня Стрільцям рекомендується зосередитись на своїх справах. Навколишні можуть часто відволікати, що сильно дратуватиме. Тому можливі конфлікти навіть із однодумцями. Якщо не відмовлятися від поставленої мети, то незабаром її можна буде досягти. Також з'явиться можливість отримати важливу інформацію.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

У цей день рекомендується тримати себе в руках і ні з ким не сперечатися. Особливо сварки можливі на роботі. Проте Козороги зможуть усе налагодити. Якщо хтось попросить допомоги, не варто відмовляти. День підходить для вирішення фінансових питань. З'явиться шанс урегулювати якісь проблеми.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

У цей день можуть виникати перешкоди. Однак Водолії легко вирішать. Рекомендується виявляти ініціативу на роботі. Це допоможе просунутися кар'єрними сходами. Очікуються фінансові надходження, які покращать настрій. Крім того, може розпочатись романтична історія.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Цього дня у справах розпочнеться помітний прогрес. Особливо в тих, які більше до вподоби Рибам. Вдасться здобути перемогу над конкурентами. Також можливі нові знайомства. Вони виявляться досить корисними. Зустрічі з друзями піднімуть настрій. У цей день очікуються грошові надходження.

Раніше «ФАКТИ» публікували гороскоп кохання для всіх знаків зодіаку на березень 2023 року.

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