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Спорт

«Заходили у двір, питали»: окупанти хотіли викрасти родину футболіста збірної України та вимагати викуп

17:54 3 березня 2023
Віктор Коваленко

Сім'я півзахисника збірної України Віктора Коваленка, який виступає в італійській серії А за «Спецію», могла опинитися в полоні у рашистів, коли ті перебували в окупованому Херсоні.

Про це розповів партнер Коваленка по збірній України та його земляк Олександр Караваєв, до якого свого часу також зверталися з пропозицією зрадити рідну країну. «Мої батьки, опинившись в окупації, особливо не переховувалися. Але побоювання за них були, оскільки був такий випадок, що окупанти приходили на подвір'я, де мешкав Коваленко, і питали у сусідів, де мешкає його родина. Я так розумію, хотіли їх викрасти та потім вимагати викуп», — розповів Караваєв у документальному фільмі «Гра незламних», що вийшов на Youtube-каналі Української асоціації футболу (УАФ).

Додамо, що сам Коваленко від початку 2021 року виступає в Італії, захищаючи кольори «Аталанти» та «Спеції». За останніх у нинішньому сезоні провів 12 матчів у всіх турнірах, голами не відзначався.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що друга Віктора Коваленка росіяни розстріляли на блокпосту в Херсоні.

Фото УАФ

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