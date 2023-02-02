«Вибачте, це не зі мною»: футболіст збірної України розповів, як не зрадив рідну країну

Футболіст «Динамо» та збірної України Олександр Караваєв, сім'я якого жила в окупованому Херсоні, розповів історію про те, як у 2014-му році, після окупації Криму, йому, на той момент гравцю «Севастополя», пропонували прийняти російське громадянство.

«За місяць до кінця чемпіонату Красильников (президент „Севастополя“. — Авт.) почав викликати по одному до себе в кабінет та казати: „Росія буде сто відсотків. Може залишитеся, громадянство приймете?“ Я відповів: „Вибачте, це не зі мною“. І все. Але такі настрої там були. Зберегти „Севастополь“ на території України ніхто не збирався», — сказав Караваєв в ефірі «Профутбол Digital».

Зазначимо, що після відходу із «Севастополя» Караваєв виступав за луганську «Зорю» та турецький «Фенербахче», а з літа 2019 року захищає кольори київського «Динамо», з яким став чемпіоном України та по два рази вигравав Кубок та Суперкубок країни. У складі збірної України Олександр зіграв 46 матчів, будучи учасником Євро-2016 та Євро-2020.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон Європи з шахів Кирило Шевченко відмовився грати за Україну та виступатиме під іншим прапором.

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